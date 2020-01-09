Воздушный омлет “Пуляр” – быстрый завтрак на сковороде

Простейший в приготовлении завтрак! Но очень эффектный на вид! А на вкус – просто сказка! Воздушная составляющая из взбитого белка просто тает во рту, а тонкий слой яркого желтка красиво обрамляет этот шедевр кулинарии. И все это можно сделать за считанные минуты, имея в наличии одни только куриные яйца!

Чтобы белок быстрее взбился до нужной консистенции, перед началом процесса нужно протереть венчик и емкость, в которой предстоит взбивать, 9% уксусом, а затем даю им полностью высохнуть – вот такой небольшой секрет. Ну а дальше все легко и просто, а получается очень вкусно и красиво!

Итак, нам понадобится:

( для сковороды диаметром 24 сантиметра)

5 сырых яиц

маленький кусочек сливочного масла – грамм 5

2 щепотки мелкой соли.

Ход действий:

1. Хорошо охлажденные яйца (то есть прямо из холодильника, помыть их можно с вечера) разделяем на желток и белок. В желток добавляем щепотку соли и слегка взбиваем вручную венчиком просто до однородного состояния. В белок также добавляем щепотку соли и взбиваем их блендером, начиная с минимальной скорости и постепенно повышая ее, до устойчивой пены.

2. На медленном огне разогреваем сковороду, смазываем ее маслом и выливаем туда равномерным слоем желтки. Сразу же на желток выкладываем взбитые белки, аккуратно разравниваем, закрываем крышкой и жарим ровно 5 минут.

3. Перекладываем готовый омлет на тарелку, для красоты разрезаем посередине пополам и складываем половинки друг на друга белком внутрь. Украшаем имеющейся под рукой зеленью и свежими овощами.